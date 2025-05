Flamengo recebe a LDU, pela Libertadores, tentando entrar na zona de classificação

O Flamengo terá a LDU pela frente, nesta quinta-feira (15), às 21h30, no Maracanã, na luta por uma vaga para as oitavas de final da Libertadores. Hoje, o Rubro-Negro precisa da vitória para subir na classificação do Grupo C e manter vivo o sonho do tetracampeonato da competição.

Com cinco pontos e na terceira colocação da chave, o Flamengo ainda depende só de si para avançar. Para que isso aconteça, precisa vencer os dois jogos restantes e fazer saldo de gols. Em caso de empate com os equatorianos nesta quinta (15), o Fla ainda terá chances de classificação, mas dependerá de outro resultado na rodada final.

Filipe Luís deve mandar os seguintes nomes à campo: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira (Danilo), Alex Sandro; Evertton Araújo, De La Cruz, Gerson, Arrascaeta; Michael (Juninho) e Bruno Henrique (Pedro).

A LDU está em segundo no grupo, com oito pontos. A equipe vem ao Rio tentando vencer e eliminar o Flamengo. Isso garantiria a classificação com antecedência para a próxima fase da Libertadores.

Os equatorianos devem ser escalados desta forma: Gonzalo Valle; Daniel De La Cruz, Ricardo Adé (Darío Aimar), Gian Franco Allala, Leonel Quiñónez; Kevin Minda, Carlos Gruezo, Fernando Cornejo; Lisandro Alzugaray, Álex Arce e Alexander Alvarado.

A arbitragem da partida é da Colômbia. Andrés Rojas apita o duelo. Ele é auxiliado por Miguel Roldán e Mary Blanco. O VAR é comandado por Heider Castro.