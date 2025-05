Canobbio passará por cirurgia na face e deve voltar a tempo da Copa do Mundo de Clubes

O atacante Canobbio passará por cirurgia no sábado (17) após sofrer uma fratura na face durante a partida do Fluminense contra o Unión Española, na quarta-feira (14). O jogador se machucou em um choque contra o goleiro da equipe chilena e deixou o jogo ainda no primeiro tempo.

Segundo o boletim divulgado pela assessoria do Tricolor, a fratura aconteceu do lado esquerdo da face de Canobbio, no osso zigomático, e o camisa 17 precisará fazer um procedimento bocomaxilofacial.

Ele ainda não tem uma previsão para retornar aos gramados. A expectativa é que ele se recupere a tempo de disputar a Copa do Mundo de Clubes. O uruguaio deve passar um tempo em recuperação e depois voltar a treinar, utilizando máscara para proteção.

Canobbio é o vice-artilheiro do Flu na temporada, com seis gols. Ele também tem duas assistências. O jogador com mais gols no elenco em 2025 é Cano, que se recupera de lesão no joelho. Nas redes sociais, o uruguaio agradeceu as mensagens dos torcedores: "Fala, pessoal! Obrigado pelas mensagens e carinho! Estou bem! Voltarei mais forte! Vence o Fluminense."

Em campo, o Fluminense levou a melhor, venceu o Unión Española por 2 a 0 e assumiu a liderança do Grupo F, da Sul- Americana.