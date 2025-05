Apresentado no Vasco, Diniz fala sobre importância de Coutinho, reforços e mira parte de cima no Brasileirão

O técnico Fernando Diniz foi apresentado no comando técnico do Vasco nesta quinta-feira (15), no CT Moacyr Barbosa. O treinador recebeu a camisa 10 do clube das mãos de CEO Carlos Amodeo. O presidente Pedrinho não esteve presente no evento.

Diniz falou com os jornalistas durante 45 minutos. Ele destacou que ainda não indicou reforços para o Cruzmaltino e revelou que não gosta de contratar muitos nomes, ao ser questionado sobre a necessidade de reforços do elenco.

"Não indiquei absolutamente ninguém, zero. Vamos começar a conversa de maneira mais específica a partir de hoje. Não adianta falar que vamos contratar um monte de jogadores, seria incoerente quando eu digo que tem um bom elenco. Tem um bom elenco. Tem jogador aqui que pode render mais. Pontualmente, temos que acertar nas contratações. Não gosto de contratar muita gente. A chance de acertar em contratação não é fácil, ainda mais com o orçamento que o Vasco tem. Tem que ter bastante cuidado, ser muito criterioso."

Sobre o elenco atual, o técnico se rendeu a Philippe Coutinho. Ele falou que o camisa 11 do Vasco será indispensável ao time dele. Ele também afirmou que é um dos jogadores mais talentosos que o futebol brasileiro produziu nos últimos anos e acredita que ele vai evoluir com o trabalho ao longo do tempo.

"Acho que é indispensável. Para mim, é uma alegria e uma honra trabalhar com jogador do quilate dele. Da geração do Neymar é um dos caras mais talentosos que produzimos no Brasil. A carreira poderia ter sido mais brilhante para o jogador que ele é. Conto muito com ele. Nesse jogo, fez boa partida, precisa se soltar. Acredito que ele vai evoluir muito. Sempre um presente para o futebol brasileiro."

Fernando Diniz disse que acredita que o Vasco pode dar uma resposta ao torcedor e mira a parte de cima da tabela do Brasileirão. Ele também colocou como meta avançar de fase na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana: "É um prazer estar aqui de volta ao Vasco. Sempre que estive aqui e no Rio de Janeiro, a convivência foi ótima. Se eu não achasse que teria chances, eu não teria vindo. Eu acho que tem bons jogadores que por alguns motivos estão abaixo, mas vamos trabalhar incessantemente para a equipe encontrar um bom caminho, pontuar no Brasileirão e avançar nas Copas."