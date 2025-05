Botafogo recebe o Estudiantes e tenta seguir vivo na busca pela vaga nas oitavas da Libertadores

O Botafogo entra em campo na noite desta quarta-feira (14) para enfrentar o Estudiantes, da Argentina, pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores. O confronto acontece no estádio Nilton Santos, às 21h30 (horário de Brasília). A partida é fundamental para o Alvinegro seguir vivo na luta por uma vaga nas oitavas de final do torneio.

O Glorioso ocupa o terceiro lugar do Grupo A, com seis pontos. O time de Renato Paiva precisa vencer para seguir no páreo por uma vaga na próxima fase da competição. O clube vem de goleada sobre o Inter, pelo Brasileirão, por 4x0 e, antes, pela Libertadores, venceu o Carabobo, fora de casa por 2x1.

Renato Paiva deve mandar o seguinte onze inicial para o confronto: John; Vitinho, Jair, David Ricardo e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas, Jeffinho e Cuiabano; Artur e Igor Jesus.

O Estudiantes tem nove pontos e está na zona de classificação para a próxima fase. A confiança é grande, após bater o próprio Botafogo na Argentina, por 1x0 e a Universidad de Chile, por 3x0. A fase na Libertadores é boa, mas no nacional as coisas são diferentes. Pelo Campeonato Argentino, derrota no final de semana para o Rosario Central por 2x0.

Os argentinos devem entrar em campo com: Matías Mansilla; Eric Meza, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez e Santiago Arzamendia; Ezequiel Piovi, Santiago Ascacibar, Gabriel Neves e José Sosa; Tiago Palacios e Luciano Giménez (Alario).

A arbitragem da partida é toda do Paraguai. O árbitro é Juan Benítez. Os assistentes são Eduardo Cardozo e Julio Aranda. O VAR fica na responsabilidade de Ulises Luis Mereles Abraham.