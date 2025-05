Homem é preso em flagrante por furto de bateria de carro no Fonseca, em Niterói

Policiais Militares do 12º BPM (Niterói) prenderam em flagrante um homem de 32 anos por furto, na noite desta terça-feira (13), na Alameda São Boaventura, no Fonseca. No momento da abordagem, o acusado, que possui seis anotações criminais, estava em luta corporal com as vítimas.

Os policiais realizavam um patrulhamento preventivo quando avistaram três pessoas, sendo que uma delas acionou os agentes, que rapidamente foram ao local. Quando se aproximaram, encontraram os envolvidos brigando. Após conterem a confusão, a vítima alegou que o acusado teria furtado a bateria de seu carro, versão confirmada pela testemunha.

Os agentes abordaram o suspeito, revistaram a mochila que estava em sua posse e encontraram uma bateria de carro, dois alicates, duas chaves de fenda, uma faca e uma marreta.

Os policiais conduziram os envolvidos à 78ª DP (Fonseca) e depois à 76ª (Centro), onde o homem foi autuado em flagrant por furto e permaneceu detido. O homem já contabilizava outras seis anotações criminais pelo mesmo crime.