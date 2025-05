Flamengo perde Gonzalo Plata, com edema no joelho, até a Copa do Mundo de Clubes

Com um edema ósseo no joelho direito, Gonzalo Plata está fora do duelo entre Flamengo e LDU, na quinta-feira (15), no Maracanã. O equatoriano só deve voltar a ter condições de jogo na Copa do Mundo de Clubes, em junho, nos Estados Unidos.

Após o compromisso contra a LDU, o Rubro-Negro ainda terá seis jogos antes da viagem para a América do Norte. A delegação do Flamengo está com embarque previsto para o dia 10 de junho. Os duelos antes do torneio são:

➔ 15/05: Flamengo x LDU - Libertadores - Maracanã

➔ 18/05: Flamengo x Botafogo - Brasileirão - Maracanã

➔ 21/05: Flamengo x Botafogo/PB - Copa do Brasil - Maracanã

➔ 25/05: Palmeiras x Flamengo - Brasileirão - Allianz Parque

➔ 28/05: Flamengo x Deportivo Táchira - Libertadores - Maracanã

➔ 01/06: Flamengo x Fortaleza - Brasileirão - Maracanã

Após esses compromissos, o Fla só voltará a jogar na estreia da Copa do Mundo de Clubes, no dia 16 de junho, contra o Espérance, da Tunísia. O jogo acontece na Filadélfia.

Plata reclamou de dores no joelho direito antes do empate com a LDU, no Equador, no dia 22 de abril. Ele foi cortado da lista de relacionados em Quito. Na semana, o atacante apresentou melhora, entrou no decorrer da vitória sobre o Corinthians (27) e foi titular no triunfo sobre o Botafogo-PB (01).

O atacante voltou a sentir dores e desfalcou o Flamengo em três jogos desde então. Nos últimos dias, ele voltou a repetir os exames, que apontaram que o joelho direito continua com o edema. O jogador tem sido avaliado diariamente pelo departamento médico do Rubro-Negro.