Fluminense busca liderança do grupo e deve ter titulares diante do Unión Española, no Maracanã

O Fluminense enfrenta o Unión Española, nesta quarta-feira (14), no Maracanã, às 19h (horário de Brasília), pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O Tricolor precisa vencer para garantir o primeiro lugar e ficar em vantagem para a última rodada da competição.

O time do técnico Renato Gaúcho vem de duas derrotas consecutivas. O clube foi derrotado pelo San José, na altitude de La Paz, pela Sul-Americana, e pelo Atlético-MG, no final de semana, pelo Campeonato Brasileiro. Com sete pontos e em segundo lugar no Grupo F da competição continental, o Flu precisa vencer para decidir a primeira colocação da chave na última rodada contra o Once Caldas, no Maracanã.

Com a volta dos titulares ao torneio, o Fluminense deve entrar em campo com: Fábio, Samuel Xavier, Ignácio, Freytes, Gabriel Fuentes; Martinelli, Nonato e Ganso; Arias, Canobbio e Everaldo.

O Unión Española vem de uma vitória com goleada de 5x1 sobre Deportes Concepción, pela Copa do Chile. Na Sul-Americana, porém, a situação não é tão boa. Com quatro pontos, a equipe chilena precisa vencer para ainda seguir com o sonho de tentar uma classificação, mesmo que seja na segunda colocação, através dos playoffs.

A equipe chilena deve ter a seguinte escalação para o duelo: Torgnascioli; Véjar (Simón Ramírez), Valentín Vidal, Díaz e Norambuena; Ignacio Núñez, Jáuregui e Ariel Uribe; Rodrigo Vásquez, Matías Suárez e Pablo Aránguiz.

A arbitragem é de Yael Falcón Pérez (ARG), auxiliado por Maximiliano Del Yesso (ARG) e Facundo Rodríguez (ARG). O VAR é com Pablo Dovalo (ARG).