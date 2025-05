Após nova derrota, Vasco só avança de fase na Sul-Americana se vencer o Melgar na última rodada

Na noite de terça-feira (13), o Vasco foi derrotado pelo Lanús, por 1x0, no estádio La Fortaleza, em Buenos Aires. Com isso, o clube perdeu as chances de classificação direta para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Mesmo assim, o time de Fernando Diniz depende apenas de si para seguir adiante no torneio.

Com a derrota, o Cruzmaltino parou nos cinco pontos e caiu para a terceira posição do Grupo G. O Melgar, que bateu o Puerto Cabello na Venezuela, ultrapassou os cariocas, e chegou a sete pontos. O Lanús chegou aos 11 e não pode mais ser alcançado.

Na Sul-Americana, apenas o primeiro colocado avança de forma direto para as oitavas. Os clubes que terminam em segundo ainda precisam encarar um playoff contra os eliminados da fase de grupos da Libertadores.

Para chegar às oitavas, o Vasco precisará encarar esse playoff. E precisa vencer o Melgar na sexta e última rodada da fase de grupos. O jogo contra os peruanos será em São Januário, no próximo dia 27. Empate não basta. Dessa forma, o Vasco chegaria aos oito pontos e garantiria a vice-liderança do Grupo G.