Projeto Niterói em Equilíbrio chega a edição de 2025 com aulas gratuitas de Yoga e Pilates no próximo domingo (18)

O projeto Niterói em Equilíbrio, idealizado pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL) por meio da Prefeitura de Niterói, retorna em 2025 com suas tradicionais aulas de Yoga e Pilates. A iniciativa, tem como objetivo promover saúde , bem-estar e qualidade de vida para os moradores da cidade.

A atividade será realizada na Praia de Icaraí, gratuitamente, no próximo dia 18, entre as ruas Belizário Augusto e Otávio Carneiro, com duração de 1 hora, aos domingos, conforme a previsão do tempo ás 9h, com aulas que se revezam entre Yoga e Pilates a cada semana.

Projeto reforça o compromisso da cidade promovendo esporte e qualidade de vida para todos os cidadãos | Foto: Divulgação

Para participar da aula inaugural deste domingo, que será a prática da Yoga ministrada pela professora Patrícia Assed, basta chegar no local com meia hora de antecedência levando sua própria canga ou toalha, e aproveitar o momento de conexão com o corpo e a natureza.

“O projeto Niterói em Equilíbrio é um exemplo de como politicas publicas podem promover saúde e integração social. Estamos felizes em proporcionar a população mais uma edição dessa iniciativa que já faz parte do calendário esportivo e cultural da cidade”, destaca o secretário de Esporte e Lazer de Niterói, Luiz Carlos Gallo.

Com uma proposta acessível e inclusiva, o projeto reforça o compromisso da cidade promovendo esporte e qualidade de vida para todos os cidadãos.

Serviço

Data: 18 de maio

Local: Praia de Icaraí , entre as ruas Belizario Augusto e Otávio Carneiro

Horário: 9h