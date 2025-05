Fluminense e Renato Gaúcho discutem contratações visando a Copa do Mundo de Clubes

A diretoria do Fluminense e o técnico Renato Gaúcho discutem a necessidade do clube contratar jogadores para a próxima janela de transferências visando a Copa do Mundo de Clubes. A abertura da janela acontece em 20 dias e as conversas entre o comandante e os dirigentes já começaram.

O objetivo é reforçar o elenco em alguns setores considerados carentes no momento. O presidente Mário Bittencourt e o diretor de futebol Paulo Angioni têm participado das conversas com Renato. Após a derrota para o Atlético-MG no final de semana, o treinador afirmou que o Tricolor está atento ao mercado.

A próxima janela de transferência abre no dia 2 de junho e é especial para a disputa da Copa do Mundo de Clubes. Alguns nomes foram especulados recentemente no Fluminense. O goleiro Marcelo Lomba, do Palmeiras, é um deles. O clube tem o interesse em ter dois goleiros experientes no elenco. O clube não enviou proposta até o momento, mas pode fazê-lo caso o atleta consiga a liberação do clube paulista.

Também foram ventilados o meia Vitinho, do Al-Ettifaq, e o atacante Carlos Vinicius, do Fulham. No entanto, não há negociações em andamento com nenhum deles. Na primeira janela de transferência do ano, o Fluminense contratou 11 jogadores. Na ocasião, o Fluminense buscou contratações para todos os setores. O primeiro contratado foi o volante Hércules e o último foi o meia Lezcano.

Contratações do Fluminense em 2025:

Goleiro: Pitaluga (voltou ao clube após defender o Liverpool e ainda não jogou)

Lateral: Renê (estava no Inter e vem sendo reserva de Fuentes)

Zagueiros: Kayky Almeida (voltou ao clube após ser contratado pelo Watford, da Inglaterra), Juan Freytes (pertencia ao Alianza Lima e vem sendo muito utilizado)

Meio-campo: Hércules (o volante pertencia ao Fortaleza e vem sendo titular), Otávio (o volante estava no Galo), Lezcano (meia estava no Libertad, do Paraguai)

Atacantes: Paulo Baya (artilheiro do Goiás em 2024, vem tendo poucas chances), Lavega (estava no River Plate, do Uruguai), Canobbio (foi vendido pelo Athletico-PR e vem sendo titular), Everaldo (estava no Bahia)