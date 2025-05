Botafogo revive drama de 2024 na fase de grupos da Libertadores deste ano

O Botafogo começa a decidir sua vida na Libertadores nesta quarta-feira (14), contra o Estudiantes, no Nilton Santos, em jogo válido pela 5ª rodada da fase de grupos. Os dois times se reencontram brigando pela classificação. Os argentinos estão na frente e podem eliminar o Alvinegro de forma precoce do torneio.

O Glorioso se apega ao passado. Para seguir sonhando com a vaga nas oitavas de final, o retrospecto da fase de grupos de 2024 vira esperança para o clube. A trajetória na última temporada foi turbulenta e o clube quase deixou a competição antecipadamente. No final, levantou o título do torneio pela primeira vez na história.

Na quinta rodada da fase de grupos do ano passado, o time de Artur Jorge tinha, também, seis pontos, com duas derrotas e dois empates. Em 2025, o cenário se repete. Mas a esperança se baseia no fato do Botafogo decidir a vaga com os dois últimos confrontos em casa.

Botafogo na fase de grupos em 2024:

➔ Botafogo 1x3 Junior Barranquilla

➔ LDU 1x0 Botafogo

➔ Botafogo 3x1 Universitario

➔ Botafogo 2x1 LDU

➔ Universitario 0x1 Botafogo (classificação antecipada)

➔ Junior Barranquilla 0x0 Botafogo

O Botafogo chegou a 10 pontos e classificou em segundo do grupo, atrás do Junior Barranquilla, com 10, que ficou com a liderança. LDU, com 7, e Universitario, 5, completaram a tabela, mas ficaram pelo caminho na Libertadores.

Botafogo na fase de grupos em 2025:

➔ Universidade de Chile 1x0 Botafogo

➔ Botafogo 2x0 Carabobo

➔ Estudiantes 1x0 Botafogo

➔ Carabobo 1x2 Botafogo

➔ Botafogo x Estudiantes

➔ Botafogo x Universidad de Chile

O Estudiantes, em caso de vitória, se classifica de forma antecipada. O Universidad de Chile também pode assegurar a vaga nesta rodada. Precisa ganhar do Carabobo e torcer por uma derrota do Botafogo. Este cenário elimina o clube carioca, atualmente em terceiro no grupo.

Mas o Glorioso também pode entrar na zona de classificação a uma rodada para o fim da primeira fase. Basta vencer ou até empatar o seu jogo (neste último caso precisa torcer por tropeço do Universidad de Chile).