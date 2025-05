Vasco enfrenta o Lanús, na Argentina, tentando alcançar a liderança na Sul-Americana

O Vasco tem o Lanús pela frente na noite desta terça-feira (13), às 21h30, no La Fortaleza, em Buenos Aires, em partida válida pela fase de grupos da Copa Sul-Americana. O clube carioca busca se reabilitar na competição após o vexame diante do Puerto Cabello.

Vivendo uma crise, o Vasco vem de uma sequência de oito jogos sem vencer. O clube precisa de um bom resultado para começar a enxergar uma luz no fim do túnel. A partida marca a estreia de Fernando Diniz no clube, que ocupa a segunda colocação no Grupo G, com cinco pontos, e ainda depende só de si para avançar na competição continental.

Diniz deve armar o Vasco da seguinte forma para o confronto: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Victor, Luiz Gustavo, Lucas Piton, Hugo Moura, Tchê Tchê (Jair ou Sforza), Coutinho, Rayan, Nuno Moreira e Vegetti.

O Lanús, mandante da partida, joga para confirmar a vaga que já está encaminhada para as oitavas. Se vencer, garante o primeiro lugar, escapando do playoff contra os eliminados da primeira fase da Libertadores.

Os argentinos devem entrar em campo desta forma: Losada, Méndez, Izquierdoz, De Jesus, Marcich, Cardozo, Medina, Moreno, Salvio, Carrera e Bou.

A arbitragem para o duelo é toda do Paraguai. O árbitro é Carlos Benítez. Os auxiliares são Roberto Cañete e Jose Villagra. O VAR será comandado por Fernando López.