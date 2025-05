Durante coletiva, Carlo Ancelotti confirma acerto com a Seleção Brasileira

O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, concedeu uma entrevista coletiva, na manhã desta terça-feira (13), um dia depois da CBF anunciar sua contratação como o novo treinador da Seleção brasileira.

Durante a coletiva, Ancelotti confirmou o acerto com o Brasil em uma sala de imprensa lotada de jornalistas: "Me pronuncio porque a CBF soltou o comunicado. É oficial. A partir do dia 26 serei treinador do Brasil".

"Hoje sou treinador do Real Madrid. Quero acabar essa fantástica aventura aqui. Quero terminar da melhor maneira possível. Tenho que pensar o tempo que estou vivendo. São os dias que tenho aqui no Real. Tenho respeito pelo clube, pelos torcedores, pelos jogadores. Estou focado no que fazer nessa última partida da aventura", completou o italiano.

A coletiva de Ancelotti durou apenas 18 minutos e foi praticamente toda voltada para o acerto entre o treinador e a Seleção. Ele comandou o treino da equipe espanhola normalmente e na quarta (14) dirige o time contra o Mallorca, pela antepenúltima rodada do Campeonato Espanhol.

Sua despedida do Real Madrid será no dia 25, contra a Real Sociedad, em Madri: "O futebol, como a vida, é uma aventura que começa e termina. Sempre tive em conta que isso acabaria. Estudava ser 25 de maio. Tudo passou muito bem. Como tudo na vida, se acaba. Passei muito bem aqui, quero terminar também. No dia 26 estarei em outro desafio. Nunca tive problema com o clube e nunca terei. É um clube que tenho em meu coração. Um dia tinha que acabar. Acaba depois de quatro anos que ganhamos muitos títulos. Foi um tempo fantástico."

O italiano está no clube espanhol desde a temporada 2021/22, em sua segunda passagem pelo clube. Nesse período, conquistou duas Champions League, dois títulos do Mundial de Clubes e dois do Campeonato Espanhol, além de uma Copa do Rei, duas Supercopas da Europa e duas Supercopas da Espanha. Se somarmos com a primeira fase, entre 2013 e 2015, o técnico conseguiu 15 troféus, em 350 jogos oficiais.