Flamengo acerta renovação de 'joia' da base por cinco temporadas

O meia-atacante Joshua, de17 anos, que estreou no time profissional como herói na vitória do Flamengo por 1 a 0 sobre o Botafogo-PB, pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil, acertou sua renovação contratual por mais cinco temporadas, de acordo com informações do jornalista Venê Casagrande.

'Joia' da base do Flamengo, Joshua só poderá assinar o novo vínculo quando completar 18 anos, o que acontece no dia 26 de maio. Ele é tratado como uma das grandes promessas reveladas no Ninho do Urubu.

Depois de estrear anotando seu primeiro gol, Joshua exaltou Filipe Luís, com quem também trabalhou na base do Flamengo.

"Quero agradecer ao Filipe Luís, meus companheiros, a minha família. Foi um momento muito feliz para mim, para a minha carreira, ter esse início para o profissional. A minha recepção no elenco do Flamengo foi muito boa. Tenho um carinho muito grande pelo Filipe, foi meu treinador no Sub-17, então, ele me conhece bem e fiquei muito feliz por tudo que ocorreu", disse na ocasião.

Na base do Flamengo, o jovem sempre foi camisa 10, tendo começado no sub-10 e feito mais de 100 gols.