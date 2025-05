José Boto diz que Flamengo não discutiu renovações com Rossi, Pedro e Arrascaeta

Após a vitória sobre o Bahia por 1x0, no Maracanã, na noite de sábado (10), o diretor de futebol do Flamengo, José Boto, falou com a imprensa sobre a situação de Arrascaeta, Pedro e Rossi. No momento, o clube congelou as conversas para renovação de contrato com o camisa 10, principal jogador do Rubro-Negro neste começo de 2025.

O português permitiu somente uma pergunta ao jornalistas, que tocaram na questão de extensão dos contratos. O dirigente falou que o clube tem apenas uma prioridade nesse ponto, até o momento: renovar com o lateral-direito Varela.

"Há muita coisa que não corresponde à verdade. Sobre o Arrascaeta, tal como Rossi e Pedro, eles têm contrato até o final de 2026. Não quer dizer que a gente não queira renovar, só não são prioridade. Fomos bem claros que a única prioridade que temos é o Varela. E por quê? Porque ele daqui a dois meses pode assinar por qualquer clube sem ter de dar satisfação ao Flamengo. Em qualquer parte do mundo, a única prioridade para renovação são os jogadores que têm o término de contrato na temporada vigente", afirmou José Boto.

Ele também foi direto sobre não ter iniciado conversas com Rossi e Pedro para ampliação do vínculo com o Flamengo: "Não (começamos a conversar com Rossi e Pedro). Isso quer dizer que ele (Rossi) está contente aqui e vamos conversar quando chegar o momento. Com ele, Arrascaeta, Pedro e outros que vão acabar o contrato em 2026 e prioridades agora em 2025."

Boto chegou a citar a situação de Gerson. O camisa 8 renovou o contrato no início de abril e tinha vínculo com o Fla até 2027. Ele recebeu propostas e tinha um salário bem mais baixo que os outros da mesma posição.

"O único caso que não foi assim foi do Gerson porque ele tinha um salário muito defasado em relação ao resto do elenco. Houve uma proposta do Zenit que nós recusamos. Nos achamos na obrigação de por o salário dele mais alto e condizente com aquilo que ele representa para o clube", completou o português.