No topo do mundo: Gonçalense Vini Jr. renova com o Real Madrid até 2030 com salário astronômico

O gonçalense Vinicius Jr. deu mais um passo rumo ao topo do mundo no futebol. Isso porque o atleta fechou a renovação de contrato com o Real Madrid, e de acordo com o jornal espanhol “AS”, ele se tornará o atleta mais bem remunerado do elenco merengue.

O acordo prevê um contrato de aproximadamente R$ 127 milhões de reais por ano, cerca de R$ 636 milhões até 2030. O atual contrato de Vini, que já iria até a metade de 2027, agora foi renovado.

Vini Jr. também deve receber “gatilhos” por conquistas, gols marcados e prêmios individuais.

Leia também

José Boto diz que Flamengo não discutiu renovações com Rossi, Pedro e Arrascaeta



HEPTA! Brasil vence Belarus e conquista a Copa do Mundo de Futebol de areia