HEPTA! Brasil vence Belarus e conquista a Copa do Mundo de Futebol de areia

Sete vezes! O Brasil é heptacampeão da Copa do Mundo de Futebol de areia. Neste domingo (11), a Seleção colocou a sétima estrela no uniforme ao vencer Belarus por 4x3 na final da competição, na cidade de Vitória, em Seychelles, leste da África.

O Brasil foi eficiente em toda partida e dominou os bielorrussos, que chegaram a ameaçar a conquista na reta final do jogo. Os gols que trouxeram o hepta foram marcados por Lucão, Rodrigo (2x) e Catarino.

O primeiro tempo começou elétrico. Belarus começou assustando mas foi o Brasil que largou na frente. Filipe Silva dominou no peito, pela lateral esquerda do ataque, mandou uma bicicleta e viu Lucão desviar no meio do caminho para abrir o placar na decisão. Os bielorrussos empataram faltando cinco minutos para o final da primeira parte. Yauheni Novikau marcou após rebote do goleiro Bobô.

Leia também:

▶ Acidente com van deixa nove feridos na Avenida Brasil, próximo ao Caju

▶ Adolescente é apreendido com drogas e arma durante operação da PM em Niterói

A segunda etapa voltou da mesma forma: agitada. O Brasil voltou à frente logo no começo, com o capitão Rodrigo, após cochilo da zaga adversária. A Seleção Brasileira não diminuiu o ritmo e logo em seguida, Catarino recebeu na esquerda, cortou pra dentro e acertou lindo chute no ângulo do goleiro adversário. A boa vantagem fez o Brasil administrar a partida até o fim do segundo tempo.

O último período voltou mais calmo. Mas, Belarus começou a crescer e buscar o resultado para ficar viva na decisão. Ihar Brytshtsel, artilheiro do torneio, diminuiu faltando sete minutos para o final. Pouco tempo depois, o árbitro assinalou erradamente o um pênalti para os bielorrussos. Brytshtsel, de novo, marcou e empatou o jogo, que ganhou contornos dramáticos. Mas, faltando apenas dois minutos para o final, Rodrigo arrancou pelo meio e chutou. O "morrinho artilheiro" foi decisivo e enganou o goleiro. Era o gol do título. Brasil 4x3 e heptacampeão mundial de futebol de areia.

O Brasil repete o feito de 2024 e é campeão invicto, além de acumular 12 jogos de invencibilidade na Copa do Mundo, seis no ano passado e mais seis na atual. O time comandado pelo técnico Marco Octávio não perde no tempo regulamentar nesta competição desde 2019, quando foi eliminado pela Rússia por 4x3, nas quartas de final.

Agora, a Canarinho tem sete Mundiais sob a chancela da Fifa, que passou a organizar os torneios a partir de 2005. A Seleção foi campeã em 2006, 2007, 2008, 2009, 2017, 2024 e 2025. Antes da Federação internacional de futebol, o domínio já era absoluto dentro da modalidade, sendo campeão nove vezes: 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2002, 2003 e 2004.