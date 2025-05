Botafogo procura soluções no elenco para formar dupla de ataque com Igor Jesus

O Botafogo continua aumentando a sua lista de desfalques no sistema ofensivo. Agora, Mastriani se juntou a Matheus Martins e Savarino como indisponíveis. Eles estão fora do duelo deste domingo (11), contra o Internacional, no Nilton Santos, pelo Brasileirão.

O técnico Renato Paiva tem optado por uma formação com dois atacantes nos últimos jogos. Contra o Carabobo, pela Libertadores, Rwan Cruz foi quem iniciou ao lado de Igor Jesus, mas foi Artur, ponta de origem, quem terminou a partida centralizado ao lado do camisa 99. O lateral-esquerdo Cuiabano foi usado como ponta e se destacou. Ele participou do primeiro gol e marcou o segundo.

Encontrar um parceiro ideal para Igor Jesus no 4-4-2 promete ser um desafio para o comandante português. Os atacantes disponíveis para atuarem ao lado de Igo Jesus atualmente têm, somados, dois gols na temporada. Rwan Cruz e Artur balançaram as redes uma vez cada contra o Capital-DF, pela Copa do Brasil.

Leia também:

▶ Museu do Ingá promove série de eventos durante a Semana Nacional de Museus

▶ Alçapões e pássaros são apreendidos em Cabo Frio após denúncia ao Linha Verde

Igor Jesus é o artilheiro do Botafogo em 2025 com quatro gols marcados. A mesma quantidade que o volante Patrick de Paula. O esquema com dois atacantes potencializa as características do atleta, que gosta de sair da área e apoiar como pivô, além de servir de cabeça para outros jogadores próximos.

A fase defensiva do Inter pode ser um ponto positivo para o Glorioso. O clube sofreu 23 gols em 25 partidas até o momento. Mais da metade deles, porém, saíram nos últimos sete jogos.

O Alvinegro tenta se aproveitar para crescer no Campeonato Brasileiro. O clube, no momento, é o atual 12º colocado da tabela da competição nacional, com oito pontos somados.