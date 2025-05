Oscilando na temporada, Flamengo recebe o Bahia e tenta voltar a vencer para espantar a pressão sobre Filipe Luís

O Flamengo recebe o Bahia no Maracanã, neste sábado (10), às 21h (horário de Brasília), em confronto válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro busca a vitória e o tropeço dos adversários diretos para voltar a liderar a competição.

Após três partidas longe do Maracanã, o Fla voltará ao estádio e contará com apoio em massa da torcida para superar a primeira turbulência do ano. O time vem de duas partidas sem vitória, contra o Cruzeiro, pelo Brasileirão, e contra o Central Córdoba, pela Libertadores. A vitória é fundamental para espantar qualquer pressão sobre o técnico Filipe Luís.

O Flamengo deve ser escalado da seguinte forma para a partida: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Allan (Luiz Araújo) e Arrascaeta; Gerson, Cebolinha (Bruno Henrique) e Pedro.

O Esquadrão de Aço vem de derrota para o Nacional-URU pela Libertadores. No Brasileirão, o time está em crescimento e vem de três vitórias seguidas sem sofrer gols. O clube busca encerrar um tabu contra o Flamengo, time que não vence desde 2019.

O Bahia deve entrar em campo com: Marcos Felipe; Gabriel Xavier (Kauã Davi), David Duarte (Fredi Lippert), Ramos Mingo e Luciano Juba (Iago Borduchi); Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro (Rodrigo Nestor); Cauly (Ademir), Erick Pulga (Kayky) e Luciano Rodríguez.

A arbitragem é de Anderson Daronco (RS). Os assistentes são Rafael da Silva Alves (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS). O comando do VAR fica por conta de Rafael Traci (SC).