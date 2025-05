Vasco visita o Vitória, no Barradão, buscando quebrar sequência incômoda de sete jogos sem vencer na temporada

O Vasco encara o Vitória, neste sábado (10), às 18h30 (horário de Brasília), no Barradão, em Salvador, em jogo válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O clube carioca precisa vencer para subir na tabela, quebrar o jejum de vitórias e se afastar da zona da degola.

Vivendo sua pior sequência na temporada 2025, o Vasco não vence há sete jogos. Além disso, o time vem de um vexame no meio de semana, na Copa Sul-Americana, quando foi goleado pelo Puerto Cabello. No Brasileirão, a última vitória foi contra o Sport, em São Januário. E com isso, a ameaça da zona do rebaixamento se torna real em São Januário.

Ainda comandado pelo interino Felipe (Fernando Diniz assume o clube no domingo), o Vasco deve ir a campo com: Léo Jardim, Puma Rodríguez, João Victor, Luiz Gustavo, Lucas Piton; Hugo Moura, Mateus Carvalho, Coutinho, Nuno Moreira, Rayan e Vegetti.

O time baiano vem de empate pela Sul-Americana, com o Defensa y Justicia. O clube não vence há cinco partidas e está pressionado, dentro da zona da degola. O Rubro-Negro aposta no fator casa, onde tem 57% de aproveitamento no ano, para encontrar as vitórias.

O Vitória deve entrar em campo dessa forma: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Neris, Lucas Halter e Jamerson; Ricardo Ryller (Baralhas), Ronald e Matheuzinho; Erick, Osvaldo e Janderson.

A arbitragem da partida é de Wilton Pereira Sampaio (GO). Os assistentes são Bruno Raphael Pires (GO) e Fabrini Bevilaqua Costa (SP). O VAR será comandado por Daniel Nobre Bins (RS).