Botafogo sofre com baixas, mas tem menos problemas no departamento médico em comparação com 2024

O Botafogo atualizou a lista de jogadores no departamento médico. Agora, Mastriani também está entregue aos médicos do clube. Ele sentiu um desconforto muscular e os exames atestaram uma lesão na coxa esquerda.

O centroavante virou mais um desfalque para o técnico Renato Paiva, que vive um momento turbulento no clube. Os diversos problemas clínicos causam impacto, mas ainda não são tão volumosos se comparados aos de 2024.

O Glorioso teve 14 problemas relacionados a lesões até este momento da temporada 2025. Neste mesmo período, no ano passado, o clube já somava 24 problemas médicos. No total, foram 36 baixas médicas em todo ano.

Hoje, o Botafogo tem seis pendências no DM. A mais antiga é o zagueiro Bastos, que atuou por três minutos contra o Nova Iguaçu, em fevereiro, e sofreu uma lesão no joelho esquerdo que o mantém afastado dos gramados. A ideia é ter o jogador na Copa do Mundo de Clubes, em meados de junho.

Em seguida, veio a lesão que está mais próxima de um desfecho: Santiago Rodríguez. Contra o Bragantino, dia 12 de abril, ele sofreu um trauma na perna esquerda que se transformou em uma lesão. Ele deve estar disponível para encarar o Internacional, neste domingo (11).

Matheus Martins, que ganhou espaço com a lesão de Santi, também virou desfalque. Ele sofre com um problema muscular na coxa. Logo depois, Barboza, com um problema no pé esquerdo, e Savarino, com uma lesão na coxa esquerda, ampliaram a lista de lesionados antes de Mastriani.

Além do número de lesionados, o impacto também se dá pelos nomes dos jogadores envolvidos. Dentre as ausências estão os dois zagueiros titulares do Botafogo, o camisa 10 e craque do time, além do segundo reforço de maior investimento na primeira janela de 2025.

Após uma viagem casada entre Salvador e Venezuela, o Botafogo está de volta ao Rio de Janeiro para seu próximo compromisso. No domingo (11), às 20h (horário de Brasília), o Alvinegro enfrenta o Internacional no Nilton Santos. A partida é válida pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.