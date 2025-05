Vasco conta com retorno de Nuno Moreira, mas perde Paulo Henrique para duelo importante contra o Vitória, pelo Brasileirão

Nuno Moreira volta ao time titular do Vasco neste sábado (10) - Foto: Matheus Lima/Vasco

Nuno Moreira volta ao time titular do Vasco neste sábado (10) - Foto: Matheus Lima/Vasco

Vasco embarcou direto da Venezuela para Salvador e realizou um treino na capital baiana nesta sexta-feira (09), visando o duelo contra o Vitória, neste sábado (10), às0 18h30, no Barradão. Ainda sem o técnico Fernando Diniz, o grupo foi comandado pelo interino Felipe.

A equipe deve ter em campo força máxima. O maior reforço é Nuno Moreira, que foi poupado contra o Puerto Cabello, na derrota por 4x1 na quarta (07). O português entrou apenas no segundo tempo da partida. Philippe Coutinho e Vegetti, poupados na última partida do Brasileirão, estarão à disposição.

Depois da péssima atuação na Copa Sul-Americana, a partida contra o Vitória ganhou mais importância. O Vasco está sem vencer há sete jogos na temporada e precisa vencer a equipe baiana para afastar o risco de entrar na zona do rebaixamento nesta rodada.

Na defesa, o Vasco terá os desfalques de Maurício Lemos e Lucas Freitas. Eles seguem fora, entregues ao departamento médico. O lateral-direito Paulo Henrique está suspenso para o confronto e Puma Rodríguez deve ser o titular.

A maior dúvida é no meio de campo. Hugo Moura vem de falhas determinantes contra Palmeiras e Puerto Cabello, enquanto Mateus Carvalho e Tchê Tchê também foram mal. Jair corre por fora por uma vaga de titular.

Fernando Diniz acompanhará à distância a partida do Vasco contra o Vitória. O treinador chega ao clube no domingo (11), quando inicia a preparação para a estreia dele no comando técnico, que será contra o Lanús, da Argentina, na terça-feira, em Buenos Aires, pela Copa Sul-Americana.