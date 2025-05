Arrascaeta, do Flamengo, rebate críticas nas redes sociais por gol perdido

O meia Arrascaeta apareceu nas redes sociais na tarde desta sexta-feira (09) para rebater algumas críticas que sofreu por conta do gol perdido cara a cara com o goleiro do Central Córdoba, no empate por 1x1 pela Libertadores, na última quarta.

Em resposta a uma publicação no X (antigo Twitter) que alega que "o departamento de futebol do Flamengo detectou que falta condição física ao elenco", o uruguaio escreveu:

Arrascaeta rebate críticas nas redes sociais | Foto: Reprodução/Redes Sociais

"Atletismo é outro esporte, se eu posto uma foto acabo com essa teoria (risos). Futebol da internet e f...", escreveu Arrascaeta, meia do Flamengo.

Leia também:

▶ Jovem desaparecido na Trindade é encontrado após pedir ajuda em paróquia

▶ Enem 2025: Governo divulga datas das provas e inscrições

O lance em questão aconteceu aos 23 do primeiro tempo, quando o Flamengo vencia por 1x0 e poderia ter aumentado a vantagem. Foi o próprio camisa 10 que abriu o marcador, com um belo gol. E a fase na temporada também é positiva: são 20 jogos, com nove gols e cinco assistências.

Ainda nas redes sociais, Arrascaeta pregou "pés no chão", deu a entender que o grupo está unido e pediu apoio da torcida:

Arrascaeta rebate críticas nas redes sociais | Foto: Reprodução/Redes Sociais

"Futebol é de memoria muito curta e se passa do bom ao ruim rápido e vice-versa. Pés no chão é o que te mantém sempre buscando o melhor e o que nosso grupo busca sempre. No final só vence quem tem união. Decisões estão chegando e contamos com a nação rubro-negra 🫡. Para cima, meu Mengão", disse o jogador.

Terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, o Flamengo volta a campo neste sábado (10) e recebe o Bahia, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.