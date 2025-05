Mesmo pressionado, Renato Paiva segue prestigiado no Botafogo

Mesmo com a vitória sobre o Carabobo, na terça-feira (06), pela Libertadores, o clima no Botafogo segue tenso. Os ânimos da torcida seguem exaltados mesmo com o triunfo que deu vida ao clube na competição continental.

As dificuldades do Glorioso contra um time inferior em termos táticos, técnicos e físicos irritaram a torcida botafoguense. Muitos usaram as redes sociais para pedir a demissão do técnico Renato Paiva, contratado no final de fevereiro.

O trabalho não é unânime, mas uma ideia permanece clara no clube. O Botafogo não fecha os olhos para a pressão vinda da arquibancada e da torcida, ao mesmo tempo em que entende que ela não tem espaço no cotidiano e nas análises internas do clube.

A influência externa por uma possível externa do treinador nunca foi tão grande como agora, mas a diretoria não mudou o posicionamento de antes. John Textor e a cúpula da SAF mantêm o pensamento: há uma linha de trabalho sendo construída e o desempenho ainda não alcançou o que pode por causa de desfalques e atuações irregulares de alguns jogadores.

Paiva, por sua vez, segue tranquilo com o próprio trabalho, mesmo com o crescimento das críticas dos torcedores. Mesmo com uma lista extensa de desfalques, o técnico lamentou a pessoas próximas não poder dar ritmo e sequência ao time que considera titular. O Alvinegro convive com falta de Barboza, Savarino, Matheus Martins, Santiago Rodríguez, Bastos e Mastriani.

Após uma viagem casada entre Salvador (BA) e Venezuela, o Botafogo está de volta ao Rio de Janeiro para seu próximo compromisso. No domingo (11), às 20h (horário de Brasília), o Botafogo enfrenta o Internacional no Nilton Santos. A partida é válida pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.