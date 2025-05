Destaque em vitória do Botafogo, Cuiabano é alvo de clubes europeus

O lateral-esquerdo Cuiabano foi o grande nome da vitória do Botafogo sobre o Carabobo, da Venezuela, na noite da última quarta-feira (06), pela Libertadores. Improvisado na ponta, ele participou do primeiro gol e marcou o segundo no triunfo por 2x1.

A vitória deixou o Glorioso vivo por uma vaga no mata-mata da competição continental. O camisa 66 tem se destacado mesmo diante de atuações irregulares do clube nas últimas semanas. Como lateral ou atuando mais avançado, ele já igualou o número de assistências que deu em toda temporada de 2024, com três passes para gol.

Comprado por R$ 8 milhões do Grêmio em abril do ano passado, Cuiabano atrai interesse de clubes europeus há pelo menos seis meses. Em dezembro, scouts de três clubes, dois da Itália e um da Espanha, vieram ao Brasil para observar jogos do jogador. Antes, pouco depois do meio do ano, um time inglês havia perguntado sobre a situação contratual do jogador.

Leia também:

▶ Mulher é presa suspeita de mandar matar o marido com apoio do tráfico em Itaboraí

▶ Ex-secretário da Polícia Civil do Rio, Allan Turnowski, se entrega à Justiça

O Alvinegro tinha a expectativa que uma proposta chegasse para Cuiabano na última janela, em janeiro. O clube conseguiu segurar. Mesmo não sendo titular absoluto, o jogador de 22 anos é visto como peça importante no elenco.

A diretoria não trabalha com preços para os jogadores no sentido de eventuais vendas, mas entende que haverá uma valorização natural para Cuiabano na próxima janela. A expectativa é que, em caso de saída, seja por um valor bem maior do que foi pago por ele.