Fifa anuncia cidades que sediarão a Copa do Mundo Feminina de 2027, no Brasil

Copa do Mundo feminina de 2027 será disputada em oito sedes no Brasil - Foto: Divulgação/FIFA

Copa do Mundo feminina de 2027 será disputada em oito sedes no Brasil - Foto: Divulgação/FIFA

A Fifa anunciou nesta quarta-feira (07) as cidades que receberão jogos da Copa do Mundo feminina de 2027, disputada no Brasil. Os jogos acontecerão no Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Recife, Fortaleza, Salvador, Brasília e Porto Alegre. O Brasil está garantido por ser país-sede.

O planejamento enviado pelo comitê brasileiro mostra o Maracanã como o estádio que receberá a partida de abertura e a decisão da Copa do Mundo. No cronograma inicial, aparecem também os seguintes estádios: Neo Química Arena (São Paulo), Mineirão (Belo Horizonte), Arena Pernambuco (Recife), Castelão (Fortaleza), Fonte Nova (Salvador), Mané Garrincha (Brasília) e Beira-Rio (Porto Alegre).

No projeto inicial, os estádios com mais jogos do torneio seriam o Maracanã, o Mané Garrincha e o Mineirão, cada um com oito partidas. A Neo Química Arena abrigaria sete confrontos, entre eles uma das semifinais. A outra será em Brasília.

Leia também:

▶ Mulher é presa suspeita de mandar matar o marido com apoio do tráfico em Itaboraí

▶ Ex-secretário da Polícia Civil do Rio, Allan Turnowski, se entrega à Justiça

Porém, o número de jogos em cada estádio mudará. O projeto inicial tinha a expectativa de 12 cidades-sede. Os organizadores decidiram reduzir esse número para oito. Com isso, os confrontos precisarão ser redistribuídos entre as sedes. Estádios da abertura, semifinais e final serão mantidos.

A primeira Copa do Mundo feminina na América do Sul terá 32 seleções, com três delas sendo representantes da Conmebol de forma direta. A África terá quatro vagas diretas, assim como a Concacaf (Américas do Norte e Central). A Oceania contará com uma vaga direta. A Europa terá 11 vagas diretas. As três vagas restantes serão disputadas em playoffs.

A competição ocorrerá entre 24 de junho e 25 de julho de 2027. O Brasil está garantido por ser país-sede.