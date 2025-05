Vasco ajusta valores, tempo de contrato e apresenta nova proposta por Fernando Diniz

O Vasco apresentou uma nova proposta para o staff do técnico Fernando Diniz. A direção do clube aumentou os valores salariais e ajustou o tempo de contrato. Agora, o vínculo oferecido é até o final de 2026.

A oferta está com os agentes de Fernando Diniz. Com a subida dos valores salariais, o Vasco diminuiu a diferença entre o que foi pedido pelos empresários do técnico e a antiga proposta feita pelo clube. A negociação está em estágio avançado.

Diniz é o plano A do presidente Pedrinho desde o início das buscas por um novo comandante para o Vasco. Nesse período, a direção vascaína não conversou com mais nenhum outro técnico. O treinador tem a admiração do presidente do Cruzmaltino. Eles possuem boa relação e isso tem sido o diferencial nas negociações até o momento.

O elenco do Vasco já teria sido assunto de debate com Diniz em reuniões entre as partes. O técnico sinalizou o interesse em contar com três a quatro reforços, com foco principalmente, do meio para o ataque.