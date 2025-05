Fluminense lança novo uniforme dois para a temporada 2025

O Fluminense e a Umbro lançaram, nesta quarta-feira (07), o novo uniforme 2 do clube para a temporada 2025. A camisa é branca e se destaca pelo grafismo, com desenhos e frases relacionadas ao Tricolor nas laterais.

Há também alguns detalhes nas mangas e na gola. A estreia do novo uniforme será na partida diante do Atlético-MG, no próximo domingo (11), na Arena MRV. Ele será utilizado também na Copa do Mundo de Clubes e foi aprovado pelo Conselho Deliberativo no dia 30 de janeiro.

A disputa do torneio fez com que o clube e a Umbro antecipassem o processo de aprovação e lançamento dos modelos de 2025 para se adequar aos padrões exigidos pelo regulamento. A pré-venda da nova camisa terá início na próxima sexta-feira (09/05), nas lojas oficiais do Fluminense espalhadas pelo Rio e fora do Estado, no site loja.fluminense.com.br e no e-commerce da Umbro (umbro.com.br).

Leia também:

▶ Mulher é presa suspeita de mandar matar o marido com apoio do tráfico em Itaboraí

▶ Ex-secretário da Polícia Civil do Rio, Allan Turnowski, se entrega à Justiça

A camisa tricolor, modelo 1, foi lançada no dia 12 de fevereiro e vem sendo utilizado desde então. As novas camisas de goleiro, em três cores diferentes, também já começaram a ser utilizadas no último jogo do Campeonato Brasileiro, contra o Vitória.

Fluminense e Umbro estão em reta final de contrato. O vínculo atual vai até o final de 2025 e o clube já iniciou conversas com outras fornecedoras de materiais esportivos para a próxima temporada.