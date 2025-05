Vasco aguarda com paciência sobre a renovação de Philippe Coutinho

O Vasco adotou a paciência e segue otimista para seguir com o meia Philippe Coutinho em seu elenco. O camisa 11 tem contrato com o clube até o dia 30 de junho deste ano, emprestado pelo Aston Villa, da Inglaterra.

Agora, o Cruzmaltino, o jogador e os ingleses debatem qual será o próximo passo. A renovação é uma das prioridades da diretoria vascaína, que trabalha com o cenário de um novo empréstimo. A possibilidade de Coutinho conseguir uma rescisão de contrato com o Villa para assinar em definitivo não está descartada.

O vínculo do atleta com o clube inglês vai até junho de 2026. O Vasco acredita que o desejo do jogador de seguir no Rio de Janeiro possa ser fundamental para facilitar o acordo entre as partes negociantes.

Coutinho tem, além do aspecto esportivo, um projeto social em desenvolvimento, com a criação do "Instituto Philippe Coutinho", entidade sem fins lucrativos dedicada a promover o desenvolvimento educacional e esportivo de jovens.

O presidente Pedrinho já manifestou o desejo de seguir com Coutinho e que fará o possível para que isso aconteça: "Eu vou fazer todo o esforço para que isso aconteça. A gente sabe do potencial do Coutinho, que era questão de adaptação. A gente sabe do esforço que ele fez pra vir. Não posso prometer, pois tem muitas coisas envolvidas nisso, mas o desejo é grande."

Philippe Coutinho retornou ao seu clube de formação em julho do ano passado. Em sua segunda passagem pela Colina Histórica, o meia de 32 anos soma 36 jogos e oito gols. Em 2025, são 18 partidas, todas como titular.