Flamengo divulga relacionados, sem Everton Cebolinha, para enfrentar o Central Córdoba

O Flamengo enfrenta o Central Córdoba fora de casa, na quarta-feira (07), às 21h30, pela Libertadores. O clube divulgou os relacionados, e como esperado, o atacante Everton Cebolinha está fora da partida.

O Rubro-Negro informou que o jogador teve uma pequena lesão. "Após exame de imagem realizado na última segunda-feira (5), constatou-se uma pequena lesão da fáscia muscular no local onde o jogador passou por cirurgia em 2024. Não há comprometimento do tendão, nem dos músculos na região. O atleta já iniciou tratamento com o Departamento Médico do Flamengo."

Quem também segue fora é o equatoriano Gonzalo Plata. Ele está com edema ósseo no joelho direito. Varela, que sofreu um pisão no pé direito no duelo contra o Cruzeiro, passou por exames e não teve fratura detectada. Ele viaja com o time para a Argentina.

O grupo treinou na manhã desta terça-feira (06) no Rio de Janeiro e chegará a Santiago del Estero por volta das 19h. O Flamengo está em terceiro no Grupo C da Libertadores, com quatro pontos em três jogos.