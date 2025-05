Por recomendação médica, Renato Gaúcho não viaja para jogo do Fluminense na Bolívia

O Fluminense não terá o técnico Renato Gaúcho na beira do gramado para o duelo contra o San José, da Bolívia. O comandante tricolor não viajará com a delegação para o jogo válido pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

No último compromisso do clube na competição, quando enfrentou o Unión Española, no Chile, recheado de reservas e jovens de Xerém, Renato também não viajou com a equipe que foi comandada pelo auxiliar Alexandre Mendes.

Mas, não se trata somente de uma opção simples. O técnico passou por uma ablação cardíaca no ano passado. Com isso, viagens para lugares com altitude tão elevada não são indicadas por questões clínicas.

Leia também:

▶ São Gonçalo abre inscrições abertas para conferência de saúde

▶ Acusado de atropelar e matar mulher no Engenho do Mato vai a júri popular nesta terça-feira (6)

Nesta quinta-feira (08), às 21h30 (horário de Brasília), o Fluminense enfrentará a altitude de 3.650 metros de La Paz e e o GV San José, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O Tricolor é o líder da chave com sete pontos em três jogos e pode se classificar antecipadamente com uma combinação de resultados.