Fluminense pode conseguir vaga de forma antecipada na Sul-Americana em caso de vitória na quinta (08)

O Fluminense entra em campo no Estádio Hernando Siles, em La Paz, na quinta-feira (08), às 21h30, e encara o San José. O Tricolor pode garantir a vaga para a próxima fase da competição internacional.

Com uma combinação de resultados, o clube pode antecipadamente chegar as oitavas de final. No momento, o Flu ocupa a liderança do Grupo F, com sete pontos em três rodadas, um ponto a mais que o segundo colocado, o Once Caldas.

Caso vença na Bolívia e a Unión Española não derrotar o time colombiano, o clube estará garantido na próxima fase do torneio continental. Em caso de vitória dos chilenos ou o Flu não consiga ganhar do San José, a decisão ficará para as duas últimas rodadas.

Mesmo classificado, o clube ainda terá o que decidir na competição. Na Sul-Americana, apenas o primeiro colocado de cada grupo avança direto para as oitavas; o segundo precisa disputar os playoffs contra um dos terceiros colocados eliminados na fase de grupos da Libertadores.