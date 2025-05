Vasco demite segurança que agrediu torcedor em Brasília

Betinho foi demitido do Vasco após agredir um torcedor no sábado (03) - Foto: Reprodução

O Vasco demitiu o segurança que agrediu um torcedor em Brasília, no sábado (03), na chegada da delegação ao hotel onde ficaram hospedados para a partida contra o Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro.

Roberto Barbosa, o Betinho, foi desligado do quadro de funcionários do clube nesta terça-feira (06). No dia do ocorrido, o Cruzmaltino se manifestou informando que o segurança seria afastado "para apuração rigorosa do caso". Ele já não foi escalado para o duelo de domingo (04).

O homem agredido relatou em entrevista que foi agredido pelo funcionário Betinho após protestar contra o diretor técnico e treinador interino Felipe. Nas imagens, é possível ver que o motoboy Vinícius Couto é atingido por uma cabeçada e socos do segurança do clube carioca.

"Nós estávamos protestando contra o nosso diretor técnico Felipe, e o senhor Betinho, valentão, veio contra mim e me desferiu vários socos, principalmente a cabeçada ali. Uma covardia", disse Vinícius.

No ano passado, Betinho se envolveu em uma confusão na partida entre Vasco x Athletico-PR, pelo Brasileirão, em São Januário. Ele trocou empurrões e socos com jogadores e funcionários do Furação na ocasião. Por conta disso, foi punido com 30 dias de suspensão pela 3ª Comissão Disciplinar do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva).