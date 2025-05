Morre a cantora Nana Caymmi, aos 84 anos

A cantora Nana Caymmi, uma das maiores do Brasil, morreu nesta quinta-feira (1/5), aos 84 anos, no Rio de Janeiro. Ela estava internada desde agosto de 2024 na Casa de Saúde São José, em Botafogo. Ela havia dado entrada para tratar uma arritmia cardíaca.

O irmão da cantora, Dori Caymmi, informou a morte: "O Brasil pede uma grande cantora, uma das maiores intérpretes que o Brasil já viu, de sentimento, de tudo. Estamos todos realmente muito tristes, mas ela passou nove meses de sofrimento intenso dentro de hospital."

Nana Caymmi nasceu em 29 de abril de 1941, chamada Dinahir Tostes Caymmi. Ela era filha de Dorival Caymmi s Stella Maris. Quando criança, ela foi criada em um ambiente onde o talento era parte do cotidiano familiar.

Ela entrou na música ao lado do lado, em um dueto na canção "Acalanto", composta por Dorival quando ela ainda era um bebê.

Nana é dona de discografia pautada por coerência e seleção de repertório, arranjadores e produtores musicais, como define o colunista Mauro Ferreira.

Aos 18 anos, ela se casou com um médico venezuelano e se mudou para o país. A adaptação ao local não foi fácil e ela acabou retornando ao Brasil com as filhas Estela e Denise. Na época, ela também estava grávida de João Gilberto, seu terceiro filho.

Pouco depois, encarou um dos maiores desafios de sua carreira: o Festival Internacional da Canção, em 1966. Interpretando “Saveiros”, de seu irmão Dori Caymmi, foi vaiada, mas venceu a competição: "Eu tava mais preocupada em não desmaiar do que com as vaias", relembra.

Entre as canções que gravou, com sua voz inconfundível, estão clássicos de Tom Jobim, Vinicius de Moraes, Milton Nascimento e Roberto Carlos, sempre imprimindo sua personalidade única.

Seu repertório também inclui releituras marcantes de músicas do pai, como “O Que É Que a Baiana Tem” e “Saudade da Bahia”. Em 2004, ela e os irmãos Dori e Danilo foram homenageados com o título de cidadãos baianos.