Vasco fica no empate com o Operário-PR, fora de casa, no jogo de ida da terceira fas da Copa do Brasil

Nuno Moreira marcou o gol do Vasco no empate com o Operário - Foto: Matheus Lima/Vasco

O Vasco visitou o Operário-PR, no estádio Germano Krüger, na tarde desta quinta-feira (1/5) e ficou apenas no empate, no duelo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Nuno Moreira marcou para o Cruzmaltino e Boschilia empatou para os donos da casa.

O primeiro tempo foi de pouca inspiração, de ambas as equipes. Com o gramado ruim e dificultando o toque de bola, as ações ofensivas eram poucas. O Vasco até começou melhor, tendo mais posse de bola e presença no campo ofensivo. Aos 19 minutos, Coutinho tentou belo passe para Vegetti, em contra-ataque, a defesa paranaense cortou e a bola sobrou para Nuno Moreira, que bateu de primeira, de longe, no cantinho. Lindo gol e placar aberto em favor do Vasco. O Operário melhorou e passou a controlar a partida, com mais iniciativa. O clube chegou a ter um pênalti assinalado, mas revisto pelo VAR e desmarcado na reta final do primeiro tempo.

A etapa final continuou com os donos casa com o controle das iniciativas. E o empate não demorou. Aos 26, Boschilia recebeu na entrada da área e bateu no cantinho de Léo Jardim, para empatar. Com as mudanças de jogadores na sequência, a partida caiu de rendimento. Com muitas faltas e erros de passe, o placar se manteve da mesma forma até o final.

Leia também:

Agora, o Vasco joga por uma vitória simples no confronto da volta, em São Januário, no dia 20/05, às 19h. Em caso de empate, a vaga nas oitavas de final será decidida nos pênaltis.

Antes, pelo Brasileirão, o Gigante da Colina mede forças com o Palmeiras, no domingo (04/05), no Mané Garrincha, às 16h.

O Operário, também no domingo (04/05), recebe o América-MG, pela Série B, às 20h30.