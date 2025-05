Rio e Niterói enviam documento e candidatura para o Pan 2031 é oficializada

As cidades do Rio e Niterói enviaram na quarta-feira (30) o dossiê de candidatura conjunta à sede dos Jogos Pan-Americanos e Parapan-Americanos de 2031. O documento foi entregue à Panam Sports, responsável pela realização dos dois eventos.

Já nesta quinta (1/5), a entidade confirmou que o documento entregue foi aceito. Agora, Rio e Niterói são postulantes à sediar o Pan de 2031. A cidade adversária na disputa é Assunção, no Paraguai.

O orçamento informado por Rio e Niterói para a realização dos Jogos é de R$ 667.537.632,00 para os dois eventos. A decisão sobre a sede será anunciada pela Panam em agosto deste ano.

"É uma oportunidade incrível, como foi a Copa, Olimpíada e Pan. É uma coisa de campanha, buscar voto, conversar com eleitores. É o papel que faz o Comitê Olímpico Brasileiro e estamos trabalhando para garantir a vitória do Rio de Janeiro sobre Assunção, no Paraguai. Assunção já tinha tentado o Pan, anteriormente, na última disputa e perdeu. Isso os coloca em posição de vantagem. A candidatura deles foi construída com bastante antecedência, mais do que a nossa. Temos um desafio aí, não é uma coisa garantida. Mas é aquele negócio, o Rio é irresistível, o Brasil é irresistível, tem o fato de a cidade estar pronta, os equipamentos estarem prontos, investimento praticamente zero, muito baixo, o que faz com que a gente tenha uma vantagem comparativa muito grande. Mas, sempre respeitando a cidade de Assunção, respeitando o adversário", afirmou Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (1/5).

O prefeito ainda foi questionado sobre os possíveis legados do Pan 2031 para a cidade e destacou que eventos dessa magnitude fazem com que a cidade sonhe com projetos ainda maiores.

"Quando a gente olha para esses grandes eventos, eu olho para a cidade como se ela estivesse disputando uma prova. E temos que ganhar o ouro. A experiência que a gente tem no Rio é que esses grandes eventos, essas competições esportivas, são inspiradoras para sonhos que, eventualmente, em tempos normais, não realizaríamos. Será que teríamos feito a implosão a Perimetral, aqueles túneis todos, o Boulevard Olímpico, os BRTs, se não tivéssemos tido a provocação olímpica? É difícil, não são ações simples. Do ponto de vista do interesse das cidades, neste caso, é a oportunidade de trazer investimento em infraestrutura. O legado está aí. No início, as pessoas desconfiavam do legado da Olimpíada e entregamos, literalmente, tudo que nos comprometemos. Na verdade, mais do que havíamos prometido durante a candidatura olímpica do Rio. Jogos Pan-Americanos e Olimpíadas nos permitem sonhar grande, traçar metas ambiciosas e, a partir do momento que conseguirmos conquistar, é cobrança da imprensa, da população, os governos têm que se virar. É assim que é bom. Obstáculos, que parecem intransponíveis, mas você consegue superar. Tem a ver com o espírito de um atleta, do esporte."

Paes aproveitou para brincar com Rodrigo Neves, prefeito de Niterói. Ele exaltou a vista que a cidade tem com o Rio ao fundo: "Essa história de as duas cidades fazerem juntas tem a consolidação de um processo que aconteceu 50 anos atrás, que foi a fusão do antigo estado da Guanabara, com o antigo estado do Rio de Janeiro, cuja capital era Niterói. Tem um simbolismo dessa fusão. A vista que eles têm da cidade do Rio é incomparável. Imagina o sujeito poder jogar vôlei de praia olhando para o Rio de Janeiro? Niterói tem uma pintura atrás que é a cidade do Rio de Janeiro. E vemos as belezas de Niterói também. Niterói e Rio têm essa baía que nos liga, duas cidades muito bonitas, com paisagens incríveis, equipamentos icônicos. A vista do Museu de Arte Contemporânea com o RJ ao fundo é indescritível. Então, é tudo a mesma coisa, estaremos juntos e misturados."

A candidatura das duas cidades tem como base tornar as ambas um verdadeiro viveiro de talentos esportivos, estabelecer uma política sólida de qualificação dos profissionais do setor e garantir que o legado dos eventos traga benefícios às Américas.

As cinco zonas que devem ser utilizadas no Pan 2031:

➤ Deodoro - Parque Radical, Parque Olímpico de Deodoro e Centro Olímpico Equestre;

➤ Barra da Tijuca - Riocentro, Parque Olímpico da Barra da Tijuca, Campo Olímpico de Golfe e Boliche Social Club;

➤ Porto Maravilha - Estádio Olímpico Nilton Santos e Maracanã;

➤ Copacabana - Aterro do Flamengo, Escola de Educação Física do Exército, Praia de Copacabana, Forte de Copacabana e Estádio de Remo da Lagoa;

➤ Niterói - Centro Esportivo de Treinamento do Barreto, Caminho Niemayer, Concha Acústica, Ginásio do Caio Martins, Praia de Icaraí, Praia de São Francisco, Praia de Charitas, Praia de Itacoatiara e Praia de Gragoatá.

Com a oficialização das candidaturas Rio/Niterói e Assunção, a Panam Sports tem até agosto deste ano para decidir a vencedora da disputa. O anúncio será feito em cerimônia em local ainda não definido.