Atual campeão, Flamengo estreia na Copa do Brasil contra o Botafogo-PB nesta quinta-feira (1)

O Flamengo estreia na terceira fase da Copa do Brasil de 2025 nesta quinta-feira (1). A competição marcou o primeiro título de Filipe Luís como técnico profissional.

Atual campeão, o rubro-negro enfrenta o Botafogo-PB, às 20h, no Estádio Castelão, em São Luís, no Maranhão. Mandante da partida, o clube paraibano negociou o palco do jogo.

Leia também:

Botafogo desencanta no segundo tempo e goleia o Capital pela Copa do Brasil

Prorrogação de contrato de Payet com o Vasco é publicada no BID da CBF



Time alternativo

Desde o início do ano, a diretoria do Flamengo coloca a Copa do Brasil em um nível abaixo do Campeonato Brasileiro, da Libertadores e do Mundial de Clubes na lista de prioridades. Essa decisão, somada à sequência de partidas com pouco tempo de descanso, fez com que o treinador optasse por levar uma equipe alternativa para o duelo desta quinta (1).

Confira a lista de jogadores poupados: o goleiro Rossi; o lateral-esquerdo Alex Sandro; os meias Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta; e o atacante Pedro. Todos estes sequer viajaram com o restante da delegação. A ideia é que os atletas estejam 100% fisicamente para os próximos desafios, considerados mais complicados.