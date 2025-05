Prorrogação de contrato de Payet com o Vasco é publicada no BID da CBF

A prorrogação do contrato do francês Dimitri Payet com o Vasco já está ativa no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. O vínculo atual do camisa 10 com o cruzmaltino vai até o fim de julho de 2025.

O contrato, a princípio, se estendia até o dia 5 de maio no sistema da Confederação Brasileira de Futebol. No entanto, na assinatura do contrato em 2023, quando Payet chegou à São Januário, havia uma questão condicionada ao passaporte do meia e não se pôde fazer o vínculo previamente combinado até julho de 2025.

O acordo entre ambas as partes, no entanto, manteve-se. Mas, esses devem ser os últimos meses do jogador no Vasco. A tendência, no momento, é que a diretoria não renove o contrato com o camisa 10. Havia uma negociação no começo do ano, mas as conversas esfriaram após um rendimento abaixo do esperado.

O alto custo para manter o jogador, que tem salário de cerca de R$ 1,5 milhão por mês, também é um impeditivo para a sequência de Payet no cruzmaltino.

Fora de campo, Payet é investigado por violência física, moral, psicológica e sexual. A advogada catarinense Larissa Natalya Ferrari, de 28 anos, que afirma ter tido um relacionamento extraconjungal de setembro de 2024 a março deste ano com o atleta, fez registros de ocorrência nas polícias Civil do Rio e do Paraná, onde pediu uma medida protetiva contra o francês. O meia prestou depoimento à polícia no último dia 16 de abril e negou as agressões.