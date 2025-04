Thiago Silva volta a treinar no Fluminense, mas ainda separado do time

Thiago Silva volta a treinar no CT do Flu após lesão na coxa direita - Foto: Divulgação/Lucas Merçon/Fluminense

Thiago Silva volta a treinar no CT do Flu após lesão na coxa direita - Foto: Divulgação/Lucas Merçon/Fluminense

O zagueiro Thiago Silva avançou na recuperação da lesão na coxa direita, sofrida no duelo contra o Santos, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O camisa 3 iniciou a transição para os treinos no gramado do CT Carlos Castilho esta semana, mas ainda em separado do grupo.

O capitão do Fluminense realizava somente trabalhos na academia e deu um passo importante para retornar aos gramados. A próxima etapa é voltar aos treinos junto com o restante do grupo. A expectativa é que Thiago Silva ainda fique entre uma e duas semanas fora do time.

O processo que o departamento médico do clube visa é de uma recuperação completa, para que ele não sinta nenhuma lesão em seu retorno. O jogador ainda precisará trabalhar o recondicionamento para retornar aos gramados.

A lesão de Thiago Silva aconteceu no dia 13 de abril, nos minutos finais da partida contra o Santos. Após o gol do lateral Samuel Xavier, aos 51 do segundo tempo, foi possível ver o zagueiro indo até o banco e pedindo proteção na região.

Com a ausência do seu principal zagueiro, Renato Gaúcho vem utilizando Ignácio e Freytes como dupla de zaga titular do Tricolor.

Com 10 pontos e na quinta colocação do Campeonato Brasileiro, o Fluminense enfrenta o Sport no próximo sábado, no Maracanã, pela sétima rodada da competição.