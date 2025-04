Globo é condenada a pagar R$ 30 mil por “frango” de goleiro; entenda

A Rede Globo vai ter que pagar uma indenização no valor de R$ 30 mil ao goleiro Alexandre Cajuru por ter exibido diversas vezes um gol sofrido por ele em 2020. A Justiça de São Paulo negou um recurso movido pela emissora de TV e condenou o grupo na ação movida pelo atleta, que, na ocasião, defendia o CSA em uma partida contra a Ponte Preta. Ele alega que o vídeo do “frango” foi exibido pela SporTV, do grupo Globo, cerca de 4,8 mil vezes.

No lance, que aconteceu em uma partida da Série B em 2020, Cajuru acabou não conseguindo segurar uma bola chutada à longa distância pelo meia-atacante João Paulo, da Ponte Preta. A partida terminou com a derrota do CSA por 2 a 1. O vídeo da falha passou a integrar uma vinheta do SporTV com os “vacilos dos goleiros do Brasileirão”, que era exibido antes das partidas da Série A e B transmitidas pela emissora.

A Globo negou ter exibido o lance tantas vezes quanto alegado por Cajuru. “Apesar dessa criativa contagem, o goleiro somente foi capaz de comprovar [nos autos do processo] a exibição do vídeo em três oportunidades”, afirmou a Rede no processo. Ainda assim, a Justiça manteve a condenação. Ainda cabe recurso no processo.

Revelado pelo Athletico-PR, Cajuru já passou pelo Jacuipense, pelo Grêmio Anápolis e pelo Paranoá após deixar o CSA. O goleiro, de 32 anos, está sem clube atualmente.