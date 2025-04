Carlo Ancelotti diz 'não' para a CBF, informa jornal espanhol

A chegada do treinador Carlo Ancelotti na seleção brasileira, que parecia questão de tempo, se tornou apenas um sonho distante. De acordo com o jornal 'Marca', da Espanha, o técnico europeu negou a proposta da CBF e já estuda um convite da Arábia Saudita.

De acordo com o Marca, Ancelotti informou a CBF que não poderia se juntar a seleção no mês de junho, que era o desejo de Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF. Segundo informações, um dos empecilhos para a chegada do italiano estaria na forma de rescisão com seu atual clube, o Real Madrid. O time da capital espanhola não deseja pagar nenhuma compensação financeira ao treinador. Em contrapartida, a CBF também não quer arcar com estes custos.

De acordo com o jornalista italiano Fabrizio Romano, especialista em negociações do futebol, a CBF não está disposta a esperar o imbróglio entre treinador e clube. Ainda segundo o jornalista, o português Jorge Jesus segue nos planos da CBF e sua contratação pode ganhar força com este episódio.

Uma possível chegada de Jesus, no entanto, pode ir contra a vontade do principal nome da atual seleção brasileira: Neymar. O craque brasileiro foi treinado pelo português recentemente no Al-Hilal, da Arábia Saudita, onde não tiveram bom relacionamento.