Flamengo homenageia Bruno Henrique e Luiz Araújo no Ninho do Urubu

Bruno Henrique recebe homenagem do Flamengo por completar 300 jogos no clube - Foto: Adriano Fontes/Flamengo

A terça-feira (29) começou recheada de homenagens no Ninho do Urubu. O Flamengo decidiu presentear Bruno Henrique e Luiz Araújo com camisas personalizadas festejando os números expressivos de partidas alcançadas com o manto clube.

O diretor de futebol, José Boto, foi quem entregou as camisas aos jogadores. Bruno Henrique atingiu a marca de 300 jogos no domingo (28), contra o Corinthians, quando saiu do banco nos minutos finais.

Ele é o segundo atleta do elenco a alcançar a marca (o outro foi Arrascaeta). BH soma, até o momento, 101 gols, 52 assistências e 15 títulos pelo Flamengo.

Outro homenageado, Luiz Araújo atingiu 100 jogos pelo clube também na partida contra o Corinthians, quando foi chamado pelo técnico Filipe Luís na segunda etapa da partida. Ele soma 14 gols e 14 assistências, além de quatro títulos no Rubro-Negro.

Luiz Araújo completou 100 jogos pelo Fla e também recebeu homenagem do clube | Foto: Adriano Fontes/Flamengo

O Flamengo conta também as partidas disputadas em amistosos nas pré-temporadas em sua contagem oficial.

Visando o jogo da Copa do Brasil, na quinta-feira (1/5), em São Luís, contra o Botafogo-PB, o Flamengo deve poupar alguns atletas. No entanto, Bruno Henrique e Luiz Araújo devem aparecer na lista de relacionados para a partida.