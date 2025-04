Sequência do Botafogo sobre o Fluminense é a maior em vigor nos clássicos pelo Brasil

A vitória do Botafogo sobre o Fluminense, por 2x0, no último sábado (26), ampliou a sequência invicta do Alvinegro sobre o Tricolor e consolidou ainda mais sua hegemonia no clássico Vovô.

Agora o Glorioso acumula oito vitórias seguidas sobre o Flu. Essa é a maior sequência entre todos os principais clássicos do futebol brasileiro. Nesse período, entre 2023 e 2025, foram 14 gols marcados e somente três sofridos.

Desde o início da invencibilidade, em 2023, o Botafogo teve o comando de seis treinadores diferentes nos triunfos sobre os tricolores: Luís Castro, Lúcio Flávio, Fábio Matias, Artur Jorge, Carlos Leiria e Renato Paiva. O Fluminense teve apenas três técnicos nesse jejum contra o rival: Fernando Diniz, Mano Menezes e Renato Gaúcho.

Analisando 26 clássicos regionais brasileiros, o segundo lugar das maiores hegemonias está bem distante da primeira colocação do Botafogo sobre o Fluminense: apenas duas vitórias. Seis grandes clássicos ocupam esta segunda colocação. São eles: Corinthians x Santos: 2 vitórias seguidas do Corinthians (2025); São Paulo x Corinthians: 2 vitórias seguidas do São Paulo (2024-2025); Palmeiras x Santos: 2 vitórias seguidas do Palmeiras (2024-2025); Flamengo x Botafogo: 2 vitórias seguidas do Flamengo (2025); Sport x Santa Cruz: 2 vitórias seguidas do Sport (2025); Náutico x Santa Cruz: 2 vitórias seguidas do Náutico (2024-2025).

Confira a lista das oito vitórias do Botafogo sobre o Fluminense: (2023-2025)

• Botafogo x Fluminense: 8 vitórias seguidas do Botafogo (2023-2025)

• Fluminense 0 x 1 Botafogo (5ª rodada do Carioca de 2023)

• Botafogo 1 x 0 Fluminense (7ª rodada do Brasileiro de 2023)

• Fluminense 0 x 2 Botafogo (26ª rodada do Brasileiro de 2023)

• Fluminense 2 x 4 Botafogo (11ª rodada do Carioca de 2024)

• Botafogo 1 x 0 Fluminense (8ª rodada do Brasileiro de 2024)

• Fluminense 0 x 1 Botafogo (27ª rodada do Brasileiro de 2024)

• Botafogo 2 x 1 Fluminense (6ª rodada do Carioca de 2025)

• Botafogo 2 x 0 Fluminense (6ª rodada do Brasileiro de 2025)