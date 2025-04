Carlos Prates perde a primeira no UFC

Ian Machado Garry e Carlos Prates trocam socos na luta principal do UFC Kansas City - Foto: Josh Hedges/Zuffa LLC

Ian Machado Garry e Carlos Prates trocam socos na luta principal do UFC Kansas City - Foto: Josh Hedges/Zuffa LLC

Realizando a luta principal do UFC, em Kansas City, nos EUA, neste sábado (26), o brasileiro Carlos Prates, teve sua primeira derrota desde que chegou na organização, para o irlandês Ian Garry.

O combate foi um confronto entre dois jovens prospectos da categoria meio médio (77 kg). A luta pode ser dividida em duas partes, na primeira com o irlandês sendo bem superior e dominando o combate e a segunda, em que o brasileiro reagiu e quase nocauteou seu adversário.

No geral, Ian Garry saiu vitorioso por decisão unânime dos juízes.

Leia também:

Botafogo vence clássico e chega a oito vitórias seguidas em cima do Fluminense



Grupo Flor de Cactus convida Mari Braga para apresentação gratuita em Niterói



Prates vem do muay Thai, então tem como base o jogo em pé. Enquanto o paulista jogava golpes que em vários momentos machucavam seu adversário, o irlandês veio com uma ideia clara de não deixar o brasileiro aplicar seu jogo.

Ian tentou diversas quedas durante o confronto para levar a luta para o chão e por diversas vezes travava o adversário, colocando o contra a grade, e fazendo isometria para cansa-lo.

Nos dois últimos rounds, o irlandês já mostrava não ter o mesmo gás do início do luta e os golpes do brasileiro começaram a fazer efeito. Ian sentia cada soco que Prates acertava, o que fez o paulista se empolgar e partir pra cima nos minutos finais.

Mesmo cambaleando em certos momentos, Garry sabia que estava ganhando a luta por ter pontuado mais e não teve vergonha nenhuma de "fugir" do embate contra o brasileiro, no último round, já que seu adversário jogava golpes com tudo na tentativa de conseguir um nocaute.

No fim, Ian Garry ganhou por decisão unânime dos juízes. Após quatro vitórias seguidas por nocaute no UFC, Prates teve sua primeira derrota.