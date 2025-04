Maricá encara a Portuguesa na Série D em seu primeiro jogo da história fora do Rio

A primeira vez a gente nunca esquece. E, neste sábado, contra a Portuguesa de São Paulo, pela segunda rodada da Série D, o Tsunami fará a primeira partida de sua história fora dos limites do Estado do Rio de Janeiro. O jogo será disputado no Estádio do Canindé, a casa da centenária Lusa paulistana.

A delegação deixou Maricá na quinta-feira, por volta das 12h, e percorreu 478 quilômetros pelas rodovias Amaral Peixoto e Via Dutra até desembarcar, por volta das 22h, no hotel onde o time está concentrado, no centro da capital paulista. O time faria um treino na tarde de hoje no CT Joaquim Grava, do Corinthians. Mas as fortes chuvas na capital paulista fizeram a Comissão Técnica cancelar a atividade por conta do gramado pesado.

O Maricá lidera o grupo A6 com os três pontos conquistados na vitória sobre o Rio Branco, na estreia da competição. O adversário deste sábado, um dos mais tradicionais da Série D, traz boas lembranças ao técnico Reinaldo. Ele era o centroavante do Santos na conquista do Paulistão de 2006 — e o título veio justamente em uma vitória sobre a Portuguesa, na Vila Belmiro.

“Lembro disso com muito carinho. O Santos não conquistava um título paulista havia 22 anos, e acabamos com esse jejum com uma vitória sobre a Portuguesa. Nunca vou me esquecer do helicóptero da Federação Paulista pousando no gramado e trazendo a taça para a nossa festa”, recorda o comandante maricaense.

Para o confronto deste sábado, o Maricá terá apenas um desfalque. Gripado, o meia Bruninho não viajou com a delegação. Já o atacante Jonathan Chula, maior artilheiro da história do clube, está em transição do departamento médico para o campo e pode voltar ao time no duelo contra o Nova Iguaçu, na próxima semana. Destaque da estreia, o atacante Café, que marcou um gol e deu uma assistência diante do seu ex-time, o Rio Branco, está confirmado entre os relacionados.

Sem transmissão

Seguindo determinação da CBF, as partidas deste fim de semana da Série D não terão transmissão ao vivo. A entidade ainda não concluiu a negociação dos direitos de exibição da competição. Com isso, a fanática torcida maricaense não poderá acompanhar a partida contra a Lusa diretamente.