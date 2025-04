Jair deve ser desfalque e Botafogo pode ter zaga improvisada contra o Fluminense

O zagueiro Jair, de 20 anos, contratado no início da temporada, deve continuar sendo um desfalque para o Botafogo. O jogador segue com dores no tornozelo direito e sua escalação para o clássico contra o Fluminense, no sábado (26), é incerta.

Jair se machucou na última partida pelo Campeonato Brasileiro, contra o Atlético-MG, após uma pancada na região. Ele também foi desfalque na derrota da equipe para o Estudiantes, na Argentina, pela Libertadores.

Leia também:

➣Carlos Prates faz luta principal do UFC neste sábado

➣ CBF deixa o azul de lado e Seleção Brasileira terá novo uniforme para 2026

Caso o atleta não tenha condições de jogo, Danilo Barbosa deve jogar improvisado de zagueiro novamente, formando dupla com Alexander Barboza. O angolano Bastos segue tratando uma lesão no joelho e o outro reserva para a posição, David Ricardo, cumpre suspensão após ter sido expulso na última rodada do Brasileiro.

Botafogo e Fluminense se enfrentam neste sábado (26), às 21h, no Estádio Nilton Santos. O glorioso, que vive um mal momento, vem de uma sequência de oito partidas seguidas sem perder para o rival, sendo sete vitórias e um empate.