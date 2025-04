Torcedores do Botafogo vazam número de John Textor e pedem saída do técnico Renato Paiva

O norte-americano John Textor, dono da SAF do Botafogo, teve seu número de contato vazado na noite de quarta-feira (23). Após a derrota por 1x0 para o Estudiantes, pela fase de grupos da Libertadores, torcedores divulgaram o número do empresário e enviaram mensagens pedindo a saída do treinador Renato Paiva.

O Botafogo não se pronunciou sobre a situação. O clube também não confirmou que John Textor teria sido ameaçado. O empresário chegou a responder um dos torcedores, mas notou que muitas mensagens chegavam. Então, ele fechou a conta e trocou de número. Durante a última madrugada, muitas das mensagens que chegaram já foram endereçadas para um contato vazio.

"Você usa sua única chance de falar comigo com essa mensagem? Que pena, poderíamos ter tido uma conversa agradável... Mas agora você será bloqueado", escreveu o americano a um torcedor que enviou "Out Paiva" ("Paiva, fora") a ele.

Textor é alvo de críticas pela condução do futebol do Glorioso neste começo de temporada. Em algumas ocasiões, ele chegou a dizer que "o ano só começava em abril", durante o processo de busca por uma técnico para o lugar de Artur Jorge.

Nesta semana, Textor saiu em defesa do técnico Renato Paiva e reforçou a crença no sistema de jogo do português. Em resposta a um post no Instagram, o dono da SAF afirmou que os jogadores do Botafogo "não estão executando". Ele ainda disse que "a temporada é nova, mas a tradição do pânico é velha", se referindo à preocupação da torcida com o desempenho do time.

Anunciado no fim de fevereiro, após o vice da Recopa Sul-Americana para o Racing, Renato Paiva teve um mês de preparação antes de estrear em jogos oficiais com o Botafogo. O retrospecto até aqui é de quatro derrotas, dois empates e duas vitórias.