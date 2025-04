Pedro ganha mais minutos em campo e se aproxima de ser titular novamente no Flamengo

O atacante Pedro, do Flamengo, tem avançado casas para ser titular do Flamengo. Não deve ser no próximo duelo do Rubro-Negro, diante do Corinthians, no próximo domingo (27), no Maracanã, mas não deve demorar muito mais.

O camisa 9 vem aumentando o número de minutos em campo após a grave lesão no joelho esquerdo. Contra a LDU, em Quito, pela Libertadores, a entrada do artilheiro foi a primeira substituição de Filipe Luís.

Ele entrou aos 13 minutos do segundo tempo e atuou por 37 minutos na altitude de Quito, no Equador. Desde sua recuperação e volta aos gramados, Pedro entrou em quatro partidas do Flamengo, até agora.

Leia também:

➤ Cerimônia marca abertura do Festival de Cinema Imovision em Niterói

➤ 'Golpista do amor' é preso pela Polícia Civil em Rio das Pedras

Jogos em que Pedro atuou e minutos jogados:

• Central Córdoba: 25 minutos

• Juventude: 34 minutos

• Vasco: 30 minutos

• LDU: 37 minutos

Pedro está em processo de recondicionamento físico e seguirá um controle de minutagem ao longo das partidas. O próximo passo é atuar por pelo menos um tempo inteiro.

Assim como outros jogadores do Fla, Pedro passa por análises pós-jogo. Isso inclui uma série de fatores para avaliar o progresso e o desgaste sentido. Os números mostram que o camisa 9 está perto de voltar a iniciar uma partida como titular.

No próximo mês, os primeiros jogos do time pelo Brasileirão serão contra Cruzeiro (04/05) e Bahia (10/05). A titularidade vai depender dos dados que o atacante apresentar nos treinos e jogos. O objetivo é que ele esteja 100% fisicamente para a disputa do Mundial de Clubes, em junho.