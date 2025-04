Fluminense planeja lançamento da nova camisa 2 para primeira quinzena de maio

Vitor Eudes com a nova camisa de goleiro do Fluminense para 2025 - Foto: Lucas Merçon/Fluminense

Vitor Eudes com a nova camisa de goleiro do Fluminense para 2025 - Foto: Lucas Merçon/Fluminense

O Fluminense planeja lançar o seu novo uniforme de visitante na primeira quinzena de maio. A ideia do clube é que as vendas se iniciem no dia 9 de maio e a estreia aconteça na partida contra o Atlético-MG, no dia 11.

O Conselho Deliberativo aprovou a nova vestimenta no dia 30 de janeiro. A camisa será utilizada na Copa do Mundo de Clubes, que acontece no meio deste ano. O uniforme 2 será branco. Nas laterais, ela tem uma faixa verde com desenhos e frases do clube (um lado grená e outro verde). As mangas são brancas, a gola é em V, e tem uns pequenos quadrados verdes e grenás nas mangas e na gola.

O modelo titular foi lançado no dia 12 de fevereiro e vem sendo utilizado desde então. As novas camisas de goleiro, em três cores diferentes, também já começaram a ser utilizadas no último compromisso do Tricolor no Brasileirão, contra o Vitória.

A disputa da Copa do Mundo de Clubes fez com que o clube e a Umbro antecipassem o processo de aprovação e lançamento dos modelos de 2025 para se adequar aos padrões exigidos pelo regulamento.

O Fluminense está no grupo F da Copa do Mundo de Clubes, ao lado de Borussia Dortmund (ALE), Mamelodi Sundowns (AFS) e Ulsan (COR). A estreia acontece dia 17/06, às 13h (de Brasília) contra o alemães em Nova Jersey, nos Estados Unidos.