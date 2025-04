Sem levar gols há dois jogos, Vasco tenta alcançar maior sequência sem ser vazado sob o comando de Carille

Mesmo sem conseguir vencer seus dois últimos jogos, contra Flamengo e Lanús, o Vasco pode pelo menos comemorar um feito: o time parou de sofrer gols. Contra o Cruzeiro, no próximo domingo (27), em partida válida pela sexta rodada do Brasileirão, a equipe busca sua maior sequência sem ser vazada nessa era Carille.

Mesmo sem o titular Maurício Lemos, que ainda se recupera de uma fratura na costela e também deve ficar de fora do próximo compromisso, o cruzmatino se ajeitou no setor defensivo. João Victor e Lucas Freitas formam a dupla de zaga, mas o bom momento passa por todo setor.

No Clássico dos Milhões do sábado passado (19), Léo Jardim fechou o gol e foi o melhor jogador em campo. Diante do Lanús, o volante Hugo Moura apareceu bem para fechar os espaços dos argentinos a frente da área. O Vasco também conta com o segundo maior ladrão de bolas do Brasileirão: Paulo Henrique, lateral-direito, possui 21 desarmes.

Essa é a apenas a segunda vez na temporada que o Vasco fica dois jogos seguidos sem sofrer gols. A outra foi em fevereiro, quando a equipe venceu o União de Rondonópolis na Copa do Brasil por 3x0 e em seguida derrotou o Botafogo por 1x0 no Carioca.

Ainda assim, o Vasco tem uma das defesas mais vazadas do Brasileirão, com sete gols sofridos. Só Juventude (11), Vitória (8), Grêmio (10) e Sport (8) buscaram mais vezes a bola na própria rede.